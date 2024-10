Pelo menos 15 mortos depois de impacto do furacão Milton na Flórida

O furacão Milton fez pelo menos 15 mortos depois de atingir a Flórida na quarta-feira.

Segundo a CNN, quase mil pessoas tiveram de ser salvas pelas autoridades, incluindo uma mãe e as suas quatro crianças que estiveram presas durante quase sete horas.

Ainda há mais de 2.6 milhões de pessoas sem eletricidade em casa, mas o acesso à água potável foi restaurada no estado da Flórida.

O furacão Milton deixou um rasto de destruição, arrasando árvores e infraestruturas.

O furacão tocou terra na quarta-feira à noite em Siesta Key, perto da cidade de Sarasota, com ventos máximos sustentados de 205 quilómetros por hora, o que corresponde a categoria 3.

O Milton é o segundo furacão a atingir a Florida em quase duas semanas, após o impacto do poderoso furacão Helene, a 26 de setembro, que entrou pelo noroeste do estado com categoria 4, deixando mais de 250 mortos e um rasto de devastação em seis estados do sudeste dos Estados Unidos.

Os pedidos de indemnização por danos materiais na sequência da passagem do Milton pela costa do Golfo da Florida poderão ter um impacto nas seguradoras de entre 50 mil milhões e 60 mil milhões de dólares (entre 46,8 mil milhões e 55 mil milhões de euros), segundo o setor, que está preparado para dar resposta a estes valores, de acordo com várias estimativas divulgadas.