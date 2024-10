Montenegro recebeu o autoproclamado presidente eleito da Venezuela

O autoproclamado presidente eleito da Venezuela, Edmundo Gonzalez, foi recebido na quinta-feira por Luís Montenegro. O encontro - já confirmado à Renascença por fontes próximas Edmundo Gonzalez - ocorreu há menos de 24 horas e não constava da agenda oficial do primeiro-ministro.

Nas redes sociais, Edmundo Gonzalez divulgou uma foto do momento em que subiu as escadarias de S. Bento e foi recebido pelo primeiro-ministro português.

Na legenda, o autoproclamado presidente eleito da Venezuela - agora exilado em Espanha - escreveu que "teve uma agenda muito produtiva em Portugal", e que além de ter reunido com Montenegro, também conversou "longamente" com Paulo Rangel. Alegadamente, estes ter-lhe-ão reafirmado o "compromisso com a pluralidade, os direitos humanos e o respeito pela vontade do povo venezuelano".

Convém recordar que o governo português ainda não reconheceu a vitória eleitoral de Edmundo Gonzalez, embora esse reconhecimento já exista por parte do Parlamento Europeu.