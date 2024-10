Líbano pede cessar-fogo em acordo com Hezbollah

O primeiro-ministro do Líbano pediu hoje uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas para um "cessar-fogo imediato e completo", com o acordo do grupo xiita Hezbollah, admitindo enviar o exército libanês para o sul do país.

"Decidimos pedir ao Conselho de Segurança da ONU que adote uma resolução para um cessar-fogo imediato e completo", declarou Najib Mikati numa conferência de imprensa após uma reunião do Conselho de Ministros libanês, sublinhando, pela primeira vez, que o Hezbollah "também está de acordo".

Mikati sublinhou "o compromisso do Governo libanês de aplicar a decisão 1701 do Conselho com todas as suas cláusulas, incluindo o destacamento do exército para o sul do Líbano e o reforço da sua presença na fronteira libanesa de forma a garantir a correta aplicação desta resolução".

A resolução 1701, que colocou um fim a um conflito entre Israel e o Hezbollah em 2006, prevê a cessação das hostilidades de ambos os lados da fronteira e que apenas as forças de manutenção da paz da ONU e o exército libanês podem ser destacados para o sul do Líbano.

O Exército israelita intensificou a sua ofensiva contra o Hezbollah em meados de setembro, com bombardeamentos no sul do Líbano e na capital, Beirute, nos quais foi morta grande parte da liderança da milícia xiita, incluindo o seu líder, Hassan Nasrallah.

Há pouco mais de uma semana, Israel iniciou também uma incursão terrestre no sul do Líbano