EUA sancionam setor petrolífero do Irão em resposta a ataques a Israel

Os Estados Unidos anunciaram esta sexta-feira a imposição de uma série de sanções à indústria petroquímica iraniana, em "resposta ao ataque de 01 de outubro a Israel, o segundo ataque direto deste ano".

Segundo um comunicado do Departamento do Tesouro norte-americano, as sanções visam o conjunto do setor, mas também cerca de 20 petroleiros, bem como empresas com sede no estrangeiro, todos eles acusados de envolvimento no transporte de petróleo e matérias petroquímicas iranianas.

"Esta ação intensifica a pressão financeira sobre o Irão, limitando a capacidade do regime para obter receitas energéticas essenciais para minar a estabilidade na região [do Médio Oriente] e atacar parceiros e aliados dos Estados Unidos", lê-se no comunicado.