Bill Clinton entra na campanha em apoio a Kamala. "A campanha de Harris soltou o 'Cão Grande'"

O ex-presidente norte-americano Bill Clinton entrará neste fim de semana na campanha eleitoral da candidata democrata, Kamala Harris, em estados-chave para as eleições de 5 de novembro, um impulso que já conta também com Barack Obama.

Segundo fontes do Partido Democrata, Clinton — que iniciará a sua viagem pela Geórgia, onde estará no próximo domingo e segunda-feira, e seguirá para a Carolina do Norte — tentará captar o voto do eleitorado rural para conseguir uma vantagem para a atual vice-presidente sobre o candidato republicano, o ex-presidente Donald Trump.

"A campanha de Harris soltou o 'Cão Grande'", escreveu na rede social X Ian Sams, um porta-voz da campanha da vice-presidente, que assumiu a nomeação democrata para as eleições de 2024 depois do atual Presidente, Joe Biden, ter desistido da recandidatura.

Os esforços de Clinton e Obama a favor de Harris devem-se ao facto de, segundo todas as sondagens, não haver um nítido vencedor à vista, num momento em que faltam cerca de 25 dias para as eleições.

De acordo com a média das sondagens realizadas pelo portal RealClearPolitics, Harris lidera hoje as intenções de voto com 49% de apoio, contra 47,2 de Trump, uma vantagem de apenas 1,8 pontos que se dilui tendo em conta as margens de erro das sondagens.

A estratégia de Clinton passará por afastar-se dos comícios de massas característicos das grandes campanhas, optando por falar para algumas centenas de pessoas em feiras e locais privados, informou a CNN.

Enquanto Clinton se prepara para visitar o sul do país, a corrida do ex-presidente Barack Obama para ajudar Kamala Harris começou na quinta-feira na Pensilvânia, provavelmente o estado-chave mais importante no mapa eleitoral deste ano.

O primeiro afro-americano a tornar-se Presidente dos Estados Unidos pediu aos homens negros que votem na vice-presidente, que tem raízes afro-americanas e indianas, e que poderá ser a primeira mulher Presidente do país.

Num escritório de campanha para agradecer aos voluntários, Obama afirmou na quinta-feira que queria "dizer algumas verdades" após ouvir relatos de falta de entusiasmo em torno de Harris e que alguns homens negros estariam a pensar em não votar este ano.

"Parte disso faz-me pensar --- e estou a falar diretamente com os homens --- (...) que, bem, vocês simplesmente não estão a sentir a ideia de ter uma mulher como Presidente, e estão a apresentar outras alternativas e outras razões para isso", argumentou Obama, uma das figuras mais influentes do Partido Democrata.