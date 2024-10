Ataque israelita mata dois soldados do Líbano

O exército libanês anunciou esta sexta-feira a morte de dois dos seus soldados, na sequência de um ataque de Israel no sul do país, onde o exército de Telavive e o movimento fundamentalista xiita Hezbollah estão agora em guerra aberta. Três soldados ficaram feridos no mesmo ataque.

"O inimigo israelita atacou uma posição militar em Kafra, no sul, deixando dois mártires e três feridos", anunciou o exército em comunicado.

O incidente eleva para quatro o número de soldados libaneses mortos desde o início da intensificação dos bombardeamentos israelitas no Líbano, a 23 de setembro. 16 outros soldados libaneses foram mortos sem estar em funções, segundo a "Reuters".

"Este persistente crime israelita contra o Líbano não poupou hoje os bravos soldados que estão a levar a cabo o seu papel nacional a proteger a terra e a defender o povo", disse o primeiro-ministro em funções do Líbano, Najib Mikati.

O conflito entre Israel e o Hezbollah regressou há um ano, quando o grupo apoiado pelo Irão começou a lançar mísseis contra localidades no norte de Israel, em apoio ao Hamas - o grupo militante palestiniano que controla a Faixa de Gaza.

O exército libanês tem, historicamente, ficado de fora do conflito entre o Hezbollah e Israel, focando-se em manter a ordem dentro do Líbano.