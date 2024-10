Venezuela tem quase dois mil cidadãos presos por motivos políticos

A Venezuela tem 1.916 cidadãos presos por motivos políticos, denunciou hoje a organização não-governamental (ONG) venezuelana Fórum Penal (FP).

"No dia de hoje, no Fórum Penal, registamos 1.916 presos por motivos políticos na Venezuela. 240 são mulheres e 70 são adolescentes com idades compreendidas entre 14 e 17 anos", denunciou o diretor da ONG na sua conta da X, antigo Twitter.