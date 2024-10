Trump procura ganhos eleitorais em terras de Biden na Pensilvânia

Os preços da gasolina subiram durante a administração Biden, mas recentemente houve quedas significativas, e especialistas acreditam que os preços nas bombas de gasolina devem cair abaixo de 3 dólares por galão (cerca de 3,7 litros) no final de outubro.

Além de Trump prometer um aumento na produção de energia, fez a habitual ronda por assuntos desconexos, e apregoou a amizade com Elon Musk, CEO da fabricante de carros elétricos Tesla. Musk apareceu com Trump no comício em Butler, Pensilvânia, no sábado, e planeia mais campanhas para o ex-presidente no estado, além de estar a apoiar as operações no terreno da campanha Trump.

Enquanto Biden é mais associado a Delaware, como ex-senador do estado, Scranton é uma parte lendária da sua história de origem. O atual Presidente dos EUA nasceu na cidade industrial e cresceu numa casa modesta.

Biden venceu o reduto democrata do Condado de Lackawanna, em grande parte devido a Scranton, por 9 pontos percentuais em 2020, superando a democrata Hillary Clinton, que em 2016 venceu o condado por menos de 4 pontos - e perdeu o estado da Pensilvânia por menos de 45 mil votos entre quase seis milhões de votantes.