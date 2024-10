Mpox já infetou mais de 38 mil pessoas só este ano

O monkeypox (mpox) já infetou 38.300 pessoas, das quais 7.339 são casos confirmados, e matou 979 desde o início do ano em 16 países, anunciou a agência de saúde pública da União Africana (UA).

"O mpox continua a ser um grande problema em África", admitiu o diretor do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC África), Jean Kaseya, na sua conferência de imprensa semanal.

"Perdemos 53 pessoas" na última semana, durante a qual também foram registadas 3.186 novas infeções (489 confirmadas), disse o médico congolês, observando que, até agora, em 2024, o número de casos confirmados aumentou 300% comparativamente a 2023.

Os cinco países mais afetados pela epidemia são a República Democrática do Congo (RD Congo) - país vizinho de Angola - , epicentro do surto e onde a campanha de vacinação começou no dia 05, o Burundi, a Nigéria, a Costa do Marfim e o Uganda.

O diretor do CDC África alertou ainda que o impacto do mpox em crianças com menos de 15 anos "continua elevado" na RD Congo, Burundi, Nigéria, Costa do Marfim e República Centro-Africana.

Kaseya sublinhou a "necessidade de dar prioridade à investigação entre esta população vulnerável" e alertou para o facto de a capacidade de despistagem continuar a ser baixa em todo o continente.

O CDC África declarou o mpox uma "emergência de segurança de saúde pública continental" em 13 de agosto e, no dia seguinte, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou um alerta de saúde internacional para a doença.

O alarme da OMS refere-se à rápida propagação e à elevada mortalidade em África da nova variante (clade Ib), cujo primeiro caso foi identificado fora do continente, na Suécia, numa pessoa que viajou para uma zona de África onde o vírus circula intensamente.

Esta variante difere da clade II, que causou um surto em África em 2022, bem como centenas de casos na Europa, América do Norte e países de outras regiões, e já levou à declaração de emergência sanitária internacional entre 2022 e 2023.

De acordo com a OMS, o mpox é uma doença infeciosa que pode causar uma erupção cutânea dolorosa, gânglios linfáticos inchados, febre, dores de cabeça, dores musculares, dores nas costas e falta de energia.