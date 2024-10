Hamas reivindica emboscada contra forças de Israel em Gaza

O braço armado do grupo islamita palestiniano Hamas, as brigadas Ezzedin al-Qassam, anunciaram esta quinta-feira ter conseguido uma "grande emboscada" contra tanques e tropas do Exército israelita no leste da cidade de Jabalia, em Gaza.

Reivindicaram ter atingido com explosivos um comboio composto por doze veículos e um camião das forças israelitas, segundo informações recolhidas pelo jornal palestiniano Filastin, associado ao Hamas.

"Depois, os nossos combatentes avançaram em direção à zona da emboscada e mataram os restantes soldados com armas ligeiras", disse a milícia, confirmando que vários soldados que tentavam fugir também foram atacados.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros palestiniano condenou os "crimes contínuos" perpetrados por Israel, que acusa de realizar uma "limpeza étnica" no enclave palestiniano.

A diplomacia palestiniana acusou Israel de atacar civis com "ações deliberadas que visam a deslocação em massa, a punição coletiva e o cerco de toda uma população no norte de Gaza", no texto de uma mensagem na rede social X.

"O objetivo é isolar esta área do resto de Gaza e impor-lhe o total controlo israelita", avisou a diplomacia palestiniana, acusando Israel de ver a guerra como "a única solução para alcançar a segurança".

Por seu lado, Exército de Israel reivindicou ter matado dezenas de combatentes na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas, no âmbito de uma operação em Jabalia, assegurando ter abatido milicianos que "lançaram mísseis antitanque contra as tropas israelitas".

O Exército diz ter apreendido armas, lança-granadas e munições, acrescentando que na zona de Rafá conseguiram localizar e destruir armas e túneis subterrâneos utilizados por pessoas suspeitas de terrorismo.