Dois soldados da ONU feridos por disparos israelitas no Líbano

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FINUL) acusou esta quinta-feira o exército israelita de ter atingido o seu quartel-general no sul do Líbano, ferindo dois soldados.

"Esta manhã, dois soldados da paz ficaram feridos depois de um tanque Merkava das IDF [Forças de Defesa de Israel] ter disparado contra uma torre de observação no quartel-general da FINUL em Naqoura", disse a missão num comunicado.

Os dois soldados foram hospitalizados, mas "os ferimentos não são graves", disse a missão da ONU no comunicado divulgado na sua página na Internet.

Não foi divulgada a nacionalidade dos feridos.

Os soldados israelitas também dispararam contra uma posição da ONU em Labbouneh, "atingindo a entrada do 'bunker' onde as forças de manutenção da paz estavam abrigadas".

Os tiros israelitas danificaram veículos e um sistema de comunicações, disse a FINUL, referindo que um 'drone' das forças de Israel "foi observado a voar dentro da posição da ONU até à entrada do 'bunker'".

Ainda segundo a missão da ONU, na quarta-feira, soldados israelitas "dispararam deliberadamente" contra as câmaras de vigilância do perímetro da posição e desativaram-nas".

"Também dispararam deliberadamente contra" a posição da ONU em Ras Naqoura, "onde se realizavam regularmente reuniões tripartidas antes do início do conflito, danificando a iluminação e uma estação de retransmissão", disse a FINUL.

A missão recordou a todos os intervenientes no conflito "as suas obrigações de garantir a segurança do pessoal e dos bens da ONU e de respeitar a inviolabilidade das instalações da ONU em todas as circunstâncias".

"Qualquer ataque deliberado às forças de manutenção da paz constitui uma grave violação do direito humanitário internacional e da Resolução 1701 do Conselho de Segurança", alertou.

Recordou também que "as forças de manutenção da paz da FINUL estão presentes no sul do Líbano para apoiar o regresso à estabilidade, ao abrigo do mandato do Conselho de Segurança".

A FINUL disse igualmente que a recente escalada ao longo da fronteira "está a causar a destruição generalizada de cidades e aldeias no sul do Líbano".

Enquanto isso, "continuam a ser lançados foguetes em direção a Israel, incluindo zonas civis".

A missão da ONU confirmou ainda as incursões israelitas no sul do Líbano e que têm ocorrido confrontos no terreno entre forças israelitas e elementos da milícia libanesa Hezbollah.