Raro dilúvio no Saara cria rios de água no deserto

Um raro dilúvio de chuva, num local normalmente árido, provocou imagens quase únicas nas dunas do deserto do Saara, em Marrocos.

O deserto do sudeste de Marrocos está entre os locais mais áridos do mundo e raramente chove no final do verão.

Segundo a Associated Press (AP), o governo marroquino afirmou que os dois dias de chuva durante o mês de setembro excederam as médias anuais em zonas que, habitualmente, observam menos de 250 mililitros por ano. Em Tagounite, uma vila a cerca de 450 quilómetros da capital Rabat, foram registados mais de 100 ml de água precipitada em 24h.