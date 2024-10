Israel. Mais de 100 soldados recusam-se a combater sem acordo para libertar reféns

Cerca de 130 soldados do exército israelita (IDF) recusam-se a combater enquanto Benjamin Netanyahu não for capaz de alcançar um acordo com o Hamas para libertar reféns.

Segundo a imprensa israelita, o grupo composto por ereservistas e recrutas de vários ramos da IDF sente que o impasse ultrapassa uma linha vermelha.

Em carta aberta enviada ao Governo de Israel, os soldados dizem que apesar de terem continuado a servir "com dedicação, arriscando as nossas vidas", se Netanyahu não mudar de rumo, não irão mais combater.

O número de mortos na Faixa de Gaza, onde Israel mantém há um ano uma intensa ofensiva militar, ultrapassou os 42 mil, a maioria mulheres e crianças, após uma noite de ataques no norte e centro do enclave palestiniano.

A guerra em curso em Gaza foi desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas no sul de Israel, a 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva militar contra o enclave palestiniano com mais de dois milhões de habitantes.

O conflito em Gaza tem desestabilizado toda a região do Médio Oriente.