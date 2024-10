Furacão Milton regressa à categoria máxima ao aproximar-se da Florida

Milton voltou a intensificar-se nas águas do golfo do México e foi esta quarta-feira novamente classificado como um furacão de categoria 5, enquanto se aproxima da costa oeste da Florida, onde deverá ter impacto na noite de quarta para quinta-feira.

O furacão, que se desloca de sudoeste para nordeste no golfo do México, deverá atingir a Florida durante a noite, de quarta para quinta-feira.

Antes disso, "ondas devastadoras" e uma "tempestade com risco de vida" são esperadas hoje ao longo da costa norte da península de Yucatán, no México, alertou o NHC.

As alterações climáticas tornam mais provável a rápida intensificação das tempestades e aumentam o risco de furacões mais poderosos ao aquecer as águas do mar e dos oceanos, de acordo com os cientistas.

As temperaturas no Atlântico Norte têm vindo a evoluir continuamente há mais de um ano, em níveis de calor recorde, de acordo com dados do Observatório Meteorológico Americano (NOAA).

De acordo com o especialista meteorológico Michael Lowry, "se as piores previsões se concretizarem para a região de Tampa Bay, as inundações costeiras causadas por Milton poderão ser o dobro das observadas há duas semanas durante Helene".

"O Milton fortaleceu-se na segunda-feira a um ritmo alucinante", um dos "mais rápidos alguma vez observados na bacia do Atlântico", acrescentou.

Geradores, alimentos, água e lonas estão a ser distribuídos por toda a Florida e muitos residentes planeiam partir.

Em Tampa, dezenas de carros fazem fila para recolher sacos de areia para tentar proteger as suas casas das cheias esperadas.

O sudeste dos Estados Unidos ainda está a recuperar do Helene, um furacão devastador que causou inundações e danos consideráveis em meia dúzia de estados, causando pelo menos 234 mortes.