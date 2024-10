Furacão Milton cresce em tamanho e gera os primeiros tornados a caminho da Florida

O furacão Milton aumentou de tamanho nas últimas horas em direção à costa oeste da Florida, no sudeste dos Estados Unidos, onde já ocorreram os primeiros tornados, esperando-se nesta região a pior tempestade do século. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC), Milton, de categoria 3 desde as 23h (hora de Portugal, 17h locais), perdeu alguma intensidade e esta tarde teve ventos máximos sustentados de 215 quilómetros por hora. No entanto, o furacão aumentou de tamanho e os seus ventos com força de tempestade tropical estendem-se até cerca de 400 quilómetros do seu centro. Numa atualização divulgada às 15h (20h em Lisboa), o centro meteorológico indicou que estes ventos de tempestade tropical já começam a mover-se para o interior na costa oeste da Florida, onde, momentos antes, ocorreram tornados nas regiões centro e sul do estado.

O sistema está localizado a 180 quilómetros a oeste de Fort Myers, no condado de Lee (costa oeste da Florida), e a 195 quilómetros a sudoeste de Tampa, na mesma costa, e move-se para nordeste a 26 quilómetros por hora. De acordo com a trajetória prevista, o centro de Milton passará hoje pelo leste do golfo do México e atingirá a costa algures na costa centro-oeste da Florida na noite de quarta para quinta-feira, uma grande área que está sob alerta de furacão e depois atravessará a península e sairá para o Atlântico. Os meteorologistas esperam que Milton continue a ser um furacão "extremamente perigoso e de grande magnitude" quando atingir a costa da Florida esta noite, e que mantenha a força do furacão enquanto se desloca pela península durante as primeiras horas de quinta-feira. O "enfraquecimento gradual" de Milton está previsto à medida que se desloca para leste sobre o Atlântico ocidental, e é provável que se torne uma tempestade extratropical na sexta-feira.