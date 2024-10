Eurodeputados à esquerda entoam "Bella Ciao" após intervenção de Orbán no PE

Os eurodeputados à esquerda do hemiciclo começaram esta quarta-feira a cantar a música da resistência antifascista italiana “Bella Ciao” depois da intervenção de Viktor Orbán no Parlamento Europeu (PE), impedindo o início da intervenção da presidente da Comissão.

Depois da intervenção de Viktor Orbán no PE, em Estrasburgo (França), para apresentar as prioridades da presidência húngara do Conselho da União Europeia (UE), a presidente do parlamento, Roberta Metsola, anunciou que discursaria Ursula von der Leyen.

Um grupo de eurodeputados da Esquerda e socialistas começou a cantar o refrão da música “Bella Ciao”, que ficou conhecida pela importância que adquiriu na luta antifascista italiana durante o regime de Benito Mussolini e contra as tropas nazis.

Um grupo de eurodeputados do Patriotas pela Europe, grupo político que nasceu nesta legislatura e que agrega os dois eurodeputados do Chega, levantou-se para aplaudir Viktor Orbán.

O grupo, que incluiu o eurodeputado português Tiago Moreira de Sá, continuou a aplaudir, enquanto os eleitos à esquerda continuavam a cantar, impedindo a presidente da Comissão Europeia de intervir no plenário.

Roberta Metsola exigiu respeito pela instituição, mas os eurodeputados não acederam.

“Isto não é a Eurovisão. Isto mais parece a 'Casa de Papel', mas isto não é a Eurovisão, vamos respeitar a dignidade desta casa”, criticou a presidente do Parlamento Europeu, aludindo à série televisiva espanhola que voltou a popularizar a canção nos últimos anos.