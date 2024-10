EUA. FBI prende homem suspeito de planear ataque no dia das eleições

Tawhedi chegou aos EUA em 2021, graças a um visto especial de imigrante, e passou as últimas semanas a dar passos para concretizar os planos do ataque, incluindo a encomenda de espingardas AK-47, a liquidação dos bens da família e a compra de bilhetes apenas de ida para a mulher e criança viajarem para o Afeganistão.

Nasir Ahmad Tawhedi tem 27 anos de idade e vive em Oklahoma City, no estado do Oklahoma. Segundo a "Associated Press" , que cita documentos entregues em tribunal, o jovem terá dito aos agentes do FBI que estava a planear um ataque para o dia 5 de novembro, e que ele e um parceiro que também planeava o ataque esperavam morrer como mártires.

O FBI deteve um homem afegão por suspeita de se inspirar no auto-proclamado Estado Islâmico e planear um ataque no dia das eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos da América (EUA), anunciou esta terça-feira o Departamento de Justiça norte-americano.

"O terrorismo ainda é a primeira prioridade do FBI, e vamos usar todos os recursos para proteger o povo americano", disse o diretor do Federal Bureau of Investigation (FBI), Christopher Wray, em comunicado.

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, depois de ser detido, Tawhedi disse aos investigadores que tinha planeado um ataque para o dia das eleições presidenciais e que o alvo seria grandes conjuntos de pessoas.

Nasir Ahmad Tawhedi foi acusado de conspirar e tentar dar apoio material ao auto-proclamado Estado Islâmico, que os EUA designam de organização terrorista estrangeira.



No dia 5 de novembro, mais de 100 milhões de norte-americanos vão votar no candidato favorito para a Casa Branca, e escolher o seu representante na Câmara dos Representantes, do Congresso. Eleitores de 33 estados diferentes vão ainda escolher um senador, e várias legislaturas e governadores estaduais também vão a votos - além de outras eleições locais.