EUA admitem "profunda preocupação" com ações de Israel em Gaza

Os Estados Unidos da América (EUA) admitiram esta quarta-feira "profunda preocupação" com várias ações de Telavive na Faixa de Gaza, evidenciando uma mudança na retórica norte-americana de defesa incondicional de Israel face ao conflito no Médio Oriente.

Numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) convocada pela Argélia e pela Eslovénia, com o apoio da França, para abordar a situação humanitária em Gaza, a embaixadora norte-americana questionou a forma como Israel tem conduzido a sua guerra contra o Hamas no enclave palestiniano, especialmente em relação à crise humanitária, e apelou a Telavive que adotes "medidas urgentes" para mudar essa trajetória.

"Os Estados Unidos estão preocupados com a situação no norte de Gaza, incluindo o anúncio de Israel de uma nova ordem de evacuação para várias comunidades. Estamos particularmente preocupados que os civis palestinianos não tenham para onde ir", observou Linda Thomas-Greenfield.

"Já há relatos devastadores das condições miseráveis na zona humanitária no sul e centro de Gaza, para onde mais de 1,5 milhões de civis deslocados fugiram. Essas condições catastróficas foram previstas meses atrás e, no entanto, ainda não foram abordadas. Isso deve mudar, e agora. Apelamos a Israel para tomar medidas urgentes para fazê-lo", instou a diplomata.