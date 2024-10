Chissano: “Um Presidente que não seja da Frelimo, se provado que foi eleito, será aceite... Penso eu”

Seria uma surpresa que Chapo não fosse eleito, mas a Renamo tenta, de novo, quebrar o longo ciclo da Frelimo no poder em Moçambique — acredita que vai instalar Ossufo Momade no Palácio da Ponta Vermelha.



E, desta vez, há uma outra via a gerar alguma expectativa: Venâncio Mondlane é apoiado pelo Podemos, de Moçambique, que não tem representação parlamentar.

Esta quarta-feira, mais de 17,1 milhões de moçambicanos foram às urnas, para, além do parlamento e governadores provinciais, escolherem um novo Presidente da República para suceder a Filipe Nyusi, no cargo desde 2015.



Entrevistado pela Renascença, a partir de Maputo, o antigo presidente Joaquim Chissano (entre 1986 e 2005) admite que o grau de maturidade do país já permitiria a eleição de um Presidente de um outro partido: “Uma vez provado que foi eleito, vai ser aceite, penso eu.”

Dr. Joaquim Chissano, considerando a experiência política, de 19 anos, como Presidente de Moçambique, qual é a sua perceção sobre as presidenciais de hoje?

Penso que estão a correr bem. Não temos atos de violência, está tudo a correr bem nesse aspeto... pacífico. Pronto, como sempre alguns partidos estão a apresentar reclamações disto ou daquilo, mas o processo continua e todos os candidatos estão a apelar aos recenseados para que venham exercer o seu direito de voto. Há, portanto, uma maturidade maior da nossa população, há uma discussão bem mais civilizada do que noutras vezes, e isto denota um crescimento, não é?

Talvez porque não exista, agora, o risco de uma guerra, como havia no passado?

Eu estou a ver que não, apesar de arreganhos de um ou outro, com questões demagógicas e de campanha, não é? Mas não vejo nenhum motivo para que haja guerra, como no passado... Depois do anúncio dos resultados, já havia pessoas a ir para o mato, ou a fechar as estradas e emboscar caminhões, etc. Eu penso que isso não vai acontecer desta vez. A convicção que temos é que (agora) não há grupos armados fora das forças legais. E isso já é um passo...já é um bom passo.

Acabou de me dizer que o país está mais maduro... Já tem a maturidade suficiente para, se for o caso, haver um Presidente que não seja da Frelimo?

Isso faria bem à democracia, ao crescimento da democracia em Moçambique? Em termos abstratos, seria positivo que houvesse uma alternância já em Moçambique, ou ainda não é este o momento?

Depende do tipo de alternância que houvesse, não é? Se uma alternância significasse uma continuação da unidade nacional, porque ainda isso é necessário, e a melhoria do processo de governação, porque isso é necessário, eu penso que seria bom. Agora, se houver uma alternância que vá trazer maior discórdia, já não interessa a ninguém.