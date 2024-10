UE aprova sanções mais precisas para debelar ameaças híbridas russas

O Conselho da União Europeia (UE) aprovou esta terça-feira um quadro para ser mais preciso nas restrições aplicadas a pessoas e organizações responsáveis pela desestabilização nos países do bloco comunitário a favor da Rússia.

Em comunicado, o Conselho da UE anunciou que este quadro visa responder à desestabilização russa em países terceiros, nomeadamente os 27.

"Este quadro vai possibilitar à UE aplicar sanções contra indivíduos e entidades empenhados em ações e políticas do Governo da Federação Russa, que querem diminuir os valores fundamentais da União Europeia e dos Estados-membros, na segurança, independência e integridade", dá conta a nota divulgada.

Deste modo, a UE prepara-se para responder às "ameaças híbridas" russas, nomeadamente ataques informáticos ou ações político-sociais para afetar processos eleitorais e o "funcionamento das instituições democráticas", a "sabotagem de atividades económicas, serviços de interesse público e infraestruturas críticas", e também a desinformação, que tem sido cada vez mais recorrente e com maior intensidade.

Com este quadro, que surgiu na sequência de uma proposta do Alto-Representante para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, a União Europeia pode ser mais cirúrgica nas sanções que aplica, que incluem o congelamento de bens que os envolvidos possuam nos países da UE, assim como a impossibilidade de transitarem no espaço dos 27.