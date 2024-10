Novo líder do Hezbollah terá sido assassinado, diz Israel

O sucessor de Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah durante décadas, terá sido também eliminado. A notícia é avançada pelo Times of Israel e pelo New York Times — este último cita o ministro da Defesa israelita.

O ministro Yoav Gallant diz que "tudo indica" que o novo líder do Hezbollah estará morto.

Segundo o Times of Israel, o potencial sucessor de Nasrallah — Hashem Safieddine — terá sido eliminado durante um ataque das Forças de Defesa de Israel, na passada semana. Não são avançados mais detalhes.

A 1 de outubro, o Irão atacou Israel com cerca de 180 mísseis, naquilo que o regime de Teerão disse ser uma resposta ao assassinato de Hassan Nasrallah pelas forças israelitas.