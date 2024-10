Comunidade israelita pede apoio contra antissemitismo a Governo português

Com a presença de cerca de 300 pessoas, o embaixador designado apelidou de "bárbaros e terroristas" os membros do Hamas que invadiram Israel há um ano e deixou a garantia: "não vamos descansar enquanto não resgatarmos todos os nossos reféns".

O embaixador designado de Israel em Portugal, Oren Rosenblat, falou diretamente para Paulo Rangel para pedir mais apoio político ao governo português. "É o momento de mostrar solidariedade com Israel e que não há lugar no mundo e em Portugal para o antissemitismo", disse.

Um ano depois do início do conflito entre Israel e o Hamas, o ministro dos Negócios Estrangeiros e vários deputados sentaram-se esta segunda feira na Sinagoga Shaaré Tikvá, em Lisboa, para uma cerimónia em memória das vítimas da guerra. Num ambiente pesado e triste, entre os testemunhos e vítimas recordadas foram deixadas várias mensagens ao governo português.

Os ataques do Hamas em Israel a 7 de outubro fizer(...)

Oren Rosenblat apelou também ao governo português para que atue pela libertação de todos os reféns , recordando que há portugueses entre as vítimas como o caso de Idan Shtivi - lusodescendente que foi confirmado esta segunda feira como uma das vítimas. De acordo com o embaixador designado, a mãe de Isan "veio três vezes a Portugal e esteve com o Presidente da República. "Fez tudo o que podia. È muito triste", disse.

Também o representante da comunidade israelita de Lisboa, David Botelho, realçou a importância de que se libertem os mais de 100 reféns detidos pelo Hamas. O responsável pela comunidade defendeu que o "negócio do terrorismo tem o patrocínio de verbas de estados-membro das Nações Unidas". David Botelho realça que "as verbas são utilizadas para fins a que não se destinam. Não para a construção de hospitais e escolas, mas para matar, violar, hostilizar, criar medo e terror".

Perante, todos os políticos e representantes do Governo, David Botelho criticou ainda o discurso que considera "Israel o agressor". Neste ponto, reforçou as críticas ao secretário-geral da ONU, António Guterres que condenou o escalar de violência no Médio Oriente. "O viés é tão grande, tão profundo que Israel de agredido passou a agressor. É incompreensível, inaceitável e insuportável e todos estes sentimentos são agravados quando o responsável máximo da ONU é tão pronto a condenar Israel e tão ligeiro a condenar quem ataca Israel".