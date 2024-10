Borrell: “Situação no Líbano está a deteriorar-se”

A situação no Líbano está a deteriorar-se a cada dia que passa com cerca de 20% da população já deslocada no país. O alerta é do alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros.

Na abertura da sessão plenária no Parlamento Europeu, que esta terça-feira debate a situação no Médio Oriente e a escalada de violência no Líbano, Josep Borrell apelou a um cessar-fogo, adiantando que a União Europeia mobilizou no imediato, cerca de 40 milhões de euros para ajuda humanitária

“A situação no Líbano está a deteriorar-se. Várias centenas de milhares de pessoas - eu diria - cerca de 20% da população do Líbano está deslocada. Os bombardeamentos afetaram as comunicações com a Síria, os exilados sírios tentam regressar ao país para fugir à situação que se vive no Líbano”, declarou.

“A União Europeia mobilizou 40 milhões de euros em ajuda humanitária para ajudar os que sofreram com os ataques da última semana”, acrescentou.

Segundo Josep Borrell, a União Europeia está a coordenar com os estados-membros uma operação para prevenir o regresso dos cerca de 45 mil cidadãos europeus que se encontram no Líbano.