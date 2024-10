Biden cancela viagem a Angola e Alemanha

O Presidente dos Estados Unidos já não vai viajar nem para a Alemanha, nem para Angola. A Casa Branca emitiu um comunicado a anunciar o cancelamento das visitas diplomáticas de Joe Biden.

Segundo a Reuters, que cita o comunicado, na origem da decisão está o agravamento do mau tempo no país e a aproximação do furação Milton. Prevê-se que a sua passagem vá ter efeitos devastadores em território norte-americano, com milhares de pessoas a serem retiradas das suas habitações, para evitar perdas de vidas.

O Presidente dos Estados Unidos deveria chegar a Berlim esta quinta-feira, sendo aguardado no Palácio Bellevue, na manhã de 11 de outubro, com honras militares. Estava também prevista uma reunião com o Presidente alemão Frank-Walter Steinmeier.

Em seguida, Joe Biden iria visitar Angola entre 13 a 15 de outubro.