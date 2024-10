NASA e SpaceX adiam lançamento da missão Europa Clipper devido ao furacão Milton

A NASA e a SpaceX adiaram no domingo o lançamento da missão Europa Clipper, que devia partir da Flórida, na quinta-feira, devido ao possível impacto do furacão Milton.

O ciclone tropical, que se formou este fim de semana no golfo do México, deverá tocar terra em meados da próxima semana no estado norte-americano da Flórida, na costa oeste, prevendo-se que a tempestade atravesse a península na trajetória para leste, com chuvas e ventos fortes no Cabo Canaveral.

Depois da passagem do furacão e "assim que estiver tudo limpo, seguido de uma avaliação das instalações e de ações de recuperação, será determinada a próxima oportunidade de lançamento desta missão emblemática da NASA", afirmou o gestor do programa de serviços de lançamento da agência espacial norte-americana, Tim Dunn.

A nave Europa Clipper foi transferida na sexta-feira para o hangar da plataforma de lançamento 39A do Centro Espacial Kennedy, como parte dos preparativos finais para a viagem à lua gelada do planeta Júpiter.

De acordo com a NASA, a nave espacial está segura no centro, que começou no domingo os preparativos para a chegada prevista do Milton.

A Europa Clipper, a maior nave espacial jamais construída pela NASA para exploração planetária, vai orbitar a lua gelada de Júpiter, Europa, e procurar determinar se esta pode suportar vida.

Depois de descolar do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, a nave espacial percorrerá 2,9 mil milhões de quilómetros para chegar a Júpiter em 2030 e observar a lua Europa, que se crê ter condições adequadas à vida - água, energia e química - sob a superfície.

Até 6 de novembro, a agência espacial norte-americana está a considerar outras datas possíveis para o lançamento da missão de quatro anos.