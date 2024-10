Israel lança novos ataques a sul de Beirute

Israel lançou, na noite desta segunda-feira, novos ataques contra os subúrbios a sul de Beirute, depois de um apelo do exército israelita para a evacuação de certos setores deste reduto do Hezbollah, adiantou a agência oficial libanesa Ani.

Os subúrbios da zona sul de Beirute, bombardeados pelo exército israelita desde 23 de setembro, "foram alvo de dois ataques", indicou a Ani, que já tinha reportado seis ataques sucessivos pouco antes,

Um correspondente da AFP testemunhou a elevação de colunas de fumo na zona dos subúrbios depois de ter ouvido explosões.

Israel tem atacado o grupo xiita Hezbollah através da fronteira libanesa há quase um ano e, na passada segunda-feira, após uma semana de intensos bombardeamentos contra o sul e leste do país, anunciou o envio de tropas para o sul do Líbano, para desmantelar milícias.

Desde essa altura, pelo menos 11 soldados israelitas morreram em combate, segundo dados divulgados pelo Exército israelita.

Os intensos bombardeamentos israelitas - concentrados sobretudo no sul e leste do Líbano, mas também na capital, Beirute - já fizeram mais de 2.000 mortos e um milhão de deslocados, segundo as autoridades libanesas.