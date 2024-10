Ataques de Israel a fronteira Líbano-Síria ameaçam civis e missões humanitárias

Segundo as autoridades libanesas, mais de 370 mil pessoas, a maioria das quais sírias, atravessaram a fronteira para aquele país desde o início da intensificação dos ataques israelitas no Líbano, a 23 de setembro.

Na sexta-feira, o exército israelita realizou um ataque no leste do Líbano, perto da passagem fronteiriça de Masnaa, na Síria, cortando a estrada principal entre os dois países.

Os ataques de Israel na fronteira Líbano-Síria, que aumentaram nos últimos dias, representam um "grande risco" para os civis que tentam entrar no território sírio e dificultam as operações humanitárias, alertou esta segunda-feira a organização Human Rights Watch (HRW).

Mais de 774 mil refugiados sírios que fugiram da guerra civil no seu país foram registados no Líbano pela ONU antes da escalada do conflito entre o Hezbollah e Israel. As autoridades libanesas, por seu lado, estimaram o número em dois milhões.

O movimento xiita libanês Hezbollah declarou esta segunda-feira que vai continuar a combater a "agressão" de Israel, quando se assinala o primeiro aniversário do ataque do grupo extremista palestiniano Hamas ao sul de Israel, em 07 de outubro de 2023, uma ação sem precedentes que causou cerca de 1.200 mortos e 251 reféns que foram levados para a Faixa de Gaza.

Israel respondeu ao ataque com uma ofensiva na Faixa de Gaza que, desde então, provocou cerca de 42.000 mortos, segundo o governo do enclave controlado pelo Hamas desde 2007.

Também mais de 740 palestinianos foram mortos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, sob ocupação israelita.

O grupo libanês, um aliado do Hamas, classificou Israel como uma entidade "cancerosa" que deve ser erradicada.

Desde outubro de 2023, Israel e o Hezbollah têm estado envolvidos num fogo cruzado quase diário, hostilidades que se agravaram nas últimas semanas.

A formação xiita, que é apoiada pelo Irão, afirmou ter aberto uma frente contra Israel no sul do Líbano, com o objetivo de "defender o Líbano", embora tenha reconhecido que "pagaram um preço elevado".

Desde outubro de 2023, mais de 2.000 pessoas foram mortas no Líbano, incluindo mais de mil desde a intensificação dos bombardeamentos israelitas a 23 de setembro, segundo as autoridades libanesas, que também apontam para cerca de 1,2 milhões de deslocados no país.

Israel prometeu combater o poderoso movimento armado libanês até "à vitória", de forma a permitir o regresso às regiões fronteiriças dos 60.000 habitantes deslocados pelos incessantes disparos de 'rockets' vindos do lado libanês.