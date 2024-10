​Israel ameaça Irão com ataques semelhantes aos de "Gaza e Beirute"

O ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, ameaçou este domingo o Irão com ataques semelhantes aos realizados "em Gaza e Beirute", segundo um comunicado do seu gabinete, no dia em que o primeiro-ministro visitou tropas na fronteira com o Líbano.



"Os iranianos não atingiram as capacidades da força aérea. Nenhum avião foi danificado, nenhum esquadrão foi posto fora de ação", disse Yoav Gallant, a partir da base aérea de Nevatim, alvo do recente ataque de mísseis iranianos contra Israel.



Numa alusão ao ataque do Irão de terça-feira, o ministro da Defesa de Israel frisou que essas ações não vão dissuadir os israelitas.

"Quem pensa que uma simples tentativa de nos prejudicar nos dissuadiria de agir, deveria olhar para os nossos sucessos em Gaza e Beirute", avisou o governante.

Israel já adiantou estar a preparar a sua resposta ao ataque, que aumentou a troca de ameaças de represálias entre os dois países.

Segundo uma nota do seu gabinete, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, visitou hoje as tropas na fronteira com o Líbano.

Netanyahu "visitou hoje a base da 36.ª divisão na zona fronteiriça libanesa", é referido no comunicado, quase uma semana depois de o exército israelita ter lançado operações terrestres contra o Hezbollah no sul do Líbano.

Israel tem feito desde 23 de setembro bombardeamentos massivos contra o movimento criado e financiado pelo Irão.