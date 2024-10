Homem tenta incendiar-se em Washington durante protesto contra guerra em Gaza

Quase duas horas depois do início da manifestação na capital norte-americana, no sábado, um homem ateou fogo ao braço esquerdo antes de transeuntes e a polícia conseguirem extinguir as chamas usando água e 'keffiyehs', lenços tradicionais palestinianos.

A marcha em Washington foi uma das muitas que se realizaram no sábado ou que estão previstas para este domingo e segunda-feira em todos os Estados Unidos e em centenas de cidades do mundo, a propósito do primeiro aniversário do ataque do Hamas contra Israel.

As hostilidades na região do Médio Oriente eclodiram depois de o movimento islamita palestiniano Hamas ter atacado Israel, a 7 de outubro de 2023, causando cerca de 1.200 mortos e mais de 250 reféns, segundo as autoridades israelitas.

Em Nova Iorque, milhares de pessoas marcharam também em solidariedade com os palestinianos no famoso bairro de Times Square, algumas transportando fotografias de pessoas mortas pela ofensiva militar israelita na Faixa de Gaza.

O ministério da Saúde do Governo do Hamas, no poder na Faixa de Gaza, anunciou no sábado um novo balanço de quase 42 mil mortos no território palestiniano desde o início da guerra com Israel, há quase um ano.