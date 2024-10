Dois novos ataques israelitas nos bairros do sul de Beirute

Dois ataques foram registados este domingo pela agência de notícias libanesa Ani nos subúrbios sul de Beirute, quase uma hora após novos apelos israelitas para evacuar vários bairros deste bastião do Hezbollah.

“Aviões de guerra inimigos efetuaram dois ataques nos subúrbios do sul, o primeiro visando o bairro de Sainte-Thérèse e o segundo o bairro de Bourj al-Barajneh”, noticiou a agência.

Nas últimas horas, o exército israelita emitiu novas ordens de evacuação no domingo para os bairros do sul de Beirute, considerados um reduto do Hezbollah.

O porta-voz do exército israelita em língua árabe, Avichay Adraee, publicou na sua conta no X a localização dos quatro alegados alvos do Hezbollah a serem atacados e instou os civis a manterem-se a pelo menos 500 metros de distância dos mesmos.

Na semana passada, foram emitidas várias ordens de evacuação de edifícios em Dahieh, no sul da capital libanesa.

O Hezbollah e Israel têm trocado ataques através da fronteira com o Líbano quase diariamente desde o dia seguinte ao ataque transfronteiriço do Hamas, em 07 de outubro de 2023, que matou 1.200 israelitas e fez 250 reféns.

Em resposta, Israel declarou guerra ao grupo islamita palestiniano e desde então, de acordo com as autoridades controladas pelo Hamas, já matou mais de 41.000 civis palestinianos, mais de metade dos quais eram mulheres e crianças, bem como cerca de 2.000 pessoas no Líbano, a maioria desde 23 de setembro.