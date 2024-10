Como é escolhido o laureado do Prémio Nobel da Paz?

O vencedor do Prémio Nobel da Paz de 2024 será anunciado na sexta-feira, 11 de outubro, em Oslo. Mas como é que se decide quem ganha?

Quem pode ganhar?

De acordo com o testamento do industrial sueco Alfred Nobel, conhecido pela invenção da dinamite, o prémio deve ser concedido à pessoa "que fez mais ou melhor para promover a camaradagem entre as nações, a abolição ou redução de exércitos permanentes e o estabelecimento e promoção de congressos de paz".

Milhares de pessoas podem propor nomes: membros de governos e parlamentos; atuais chefes de estado; professores universitários de história, ciências sociais, direito e filosofia; e ex-vencedores do Prémio Nobel da Paz, entre outros.

Este ano há 286 indicados, embora a lista completa fique guardada num cofre durante 50 anos.

Entre os favoritos dos apostadores deste ano estaria o falecido dissidente russo Alexei Navalny, que morreu na prisão em fevereiro, mas isso não é possível, pois ele não pode receber o prémio postumamente.

Outro favorito nas casas de apostas é o ucraniano Volodymyr Zelensky, mas ele também é improvável porque é um líder em tempos de guerra.

Quem decide?

O Norwegian Nobel Committee, que consiste em cinco indivíduos nomeados pelo parlamento norueguês, é o árbitro.

Os membros são frequentemente políticos aposentados, mas nem sempre. O comité atual é liderado pelo chefe da filial norueguesa da PEN International, um grupo que defende a liberdade de expressão.

Todos eles são indicados por partidos políticos noruegueses e suas nomeações refletem o equilíbrio de poder no parlamento norueguês.

Como é que eles decidem?

As indicações encerram a 31 de janeiro. Os membros do comité podem fazer suas próprias indicações até a primeira reunião do comité em fevereiro.

Eles discutem todas as indicações e, depois, estabelecem uma lista restrita. Cada indicado é então avaliado e examinado por um grupo de conselheiros permanentes e outros especialistas.

O comité reúne-se aproximadamente uma vez por mês para discutir as indicações e geralmente tomam as suas decisões na reunião final do comité, que tende a ser no começo de outubro.

O comité procura um consenso sobre a sua seleção e se não for possível, a decisão é tomada por maioria de votos.

A última vez que um membro desistiu em protesto foi em 1994, quando o líder palestino Yasser Arafat dividiu o prémio com os israelitas Shimon Peres e Yitzhak Rabin.