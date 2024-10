"A morte esqueceu-se de mim." Homem alega ter 188 anos

"Tenho 188 anos e a morte esqueceu-se de mim." As imagens que acompanham estas palavras são fortes: o homem, que disse chamar-se Viken Kushwah, aparenta ser aquilo que, no imaginário coletivo, será um homem de 188 anos - se alguém conseguisse atingir tal idade. Muito magro, com os ossos à vista, uma postura deformada, que o impede sequer de andar de tronco erguido, uma cabeça calva e umas longas barbas brancas. A notícia, apesar de ter origem na Índia, foi amplamente divulgada pelos meios espanhóis, entre eles o La Vanguardia.

O vídeo do homem a ser amparado, depois de, alegadamente, ter sido resgatado de uma gruta onde vivia em condições deploráveis, fez aquilo que os vídeos bizarros fazem. Deu a volta ao mundo várias vezes, através das redes sociais. Coincidência do destino a gruta do asteca estaria localizada em Bangalor, a capital do estado de Karnataka, sul da Índia, que é considerada o centro de tecnologia de ponta daquele país.

Como alcançar 188 anos não é feito de que haja memória - o ser humano que mais tempo viveu terá sido a francesa Jeanne Louise Calment que chegou aos 122 anos e 164 dias (1875-1997) -, a notícia foi recebida com espanto, mas também com desconfiança.

E enquanto uns discutiam a importância da genética e da alimentação saudável para ter uma vida longa, começaram a surgir outros internautas dispostos a expor o que apelidaram de mentira: o homem, dizem, é Siyaram Baba, uma lenda na sua aldeia, e a sua idade andará entre os 85 anos e os 110, variando conforme a fonte. Ao certo, ninguém arrisca dizer qual será a idade exata, mas 188 anos estão fora de questão.

E Siyaram Baba, ou Viken Kushwah, tem vários cantos da internet que lhe prestam homenagem, e onde podem ser encontrados todo o tipo de vídeos e imagens, em várias fases da vida.

Quando ao homem que aparece, de facto, no vídeo, apenas um facto parece ser certo, segundo escreve o La Vanguardia: foi levado para o hospital para ser tratado e por lá deverá ficar internado, seja qual for a sua idade.