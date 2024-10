Israel atacou estrada de ligação entre o Líbano e a Síria

O Exército israelita efetuou esta sexta-feira um ataque no leste do Líbano, junto à fronteira com a Síria, cortando a principal estrada entre os dois países, disseram as autoridades libanesas.

Israel acusa o movimento libanês Hezbollah de contrabandear armas ao longo da estrada que faz a ligação entre o Líbano e a Síria, naquela zona.