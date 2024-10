Furacão Helena é o mais mortífero dos Estados Unidos desde o Katrina

Pelo menos 215 pessoas morreram na sequência do Furacão Helena, que atingiu a costa norte-americana há uma semana, segundo avança a rede de televisão NBC News.

Mais de metade das mortes ocorreram no estado da Carolina do Norte, onde comunidades inteiras ficaram desalojadas. Centenas de pessoas ainda estão desaparecidas e as equipas de resgate continuam à procura de sobreviventes. Quase um milhão de casas continuam sem energia elétrica.

Com estes números, o Furacão Helena fica apenas atrás do Furacão Katrina, que matou 1.392 pessoas em 2005. O Furacão Helena chegou ao estado da Flórida na última quinta-feira como uma tempestade de categoria 4 (numa escala que vai até 5) e chegou a registar ventos com velocidade de até 220 quilómetros hora.

O presidente norte-americano visitou esta quarta-feira a Carolina do Norte. Joe Biden anunciou que mil soldados ativos vão juntar-se à Guarda Nacional da Carolina do Norte para entregar mantimentos às comunidades isoladas.

Centenas de estradas continuam cortadas e são esperadas mais chuvas durante a semana, o que pode dificultar os esforços para enviar ajuda às comunidades mais afetadas.