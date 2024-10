"Eu sou venezuelano", proclama o líder do PP em receção a Edmundo Gonzalez

Alberto Nuñez Feijóo serviu-se de uma frase de Kennedy para declarar apoio a Edmundo Gonzalez, referindo: "Eu sou um venezuelano".

Edmundo Gonzalez é o grande protagonista, esta tarde, do Foro La Toja, na Galiza. Aguarda-se com expectativa o discurso do auto-proclamado presidente eleito da Venezuela, agora exilado em Espanha, mas é significativa a sua presença nesta iniciativa, que foi nas ultimas horas oficialmente aberta pelo Rei Filipe VI.

E coube ao líder do PP espanhol fazer a apresentação do homem que enfrentou Maduro nas urnas.