Deslocados libaneses fazem das ruas, praças e praias as suas novas casas

Desde o agravamento do conflito entre Israel e o grupo xiita Hezbollah, as autoridades libanesas abriram mais de 500 locais de alojamento temporário para uma população estimada de mais de um milhão de pessoas deslocadas, mas já não há espaço para todos, levando a que muitos se instalem em abrigos precários em locais públicos ou apenas ao relento.

Rim Hussein até conseguiria alguns metros quadrados numa das escolas que interromperam as aulas e foram convertidas em centros de deslocados, mas a família de sete pessoas, das quais cinco são crianças e uma é um bebé órfão de sete meses, teria de ser separada e recusa-se. Já lhe bastou abandonar a sua casa há uma semana e logo a seguir saber que a perdeu.

A mulher de 55 anos estava já instalada no chão do paredão que se alonga na frente marítima do bairro Ain Al-Mraiseh, junto da baixa da capital libanesa, quando o senhorio a avisou que o seu apartamento nas imediações do aeroporto de Beirute tinha desaparecido num dos raides aéreos que Israel tem vindo a executar numa base diária desde há cerca de duas semanas no conflito com o Hezbollah.

"Na verdade, aqui temos tudo o que precisamos, porque pelo menos sentimo-nos seguros", afirma resignada, mas também grata pela solidariedade de habitantes da cidade, que vão deixando comida, água e dinheiro, como um homem que naquele instante lhe oferece um saco de roupa para as crianças, "um homem bom".

Como muitas outras famílias que ocuparam o paredão e praias rochosas junto do Mediterrâneo, a de Rim Hussein limitou-se a aparecer e ficar, uns com colchões outros não, alguns sobre esteiras, outros sobre telas de lona e cartões, e muito poucos com tetos improvisados numa cidade abençoada pelo clima soalheiro e ameno nesta altura do ano.

"Rezo a Deus todos os dias para que alguém nos encontre um lugar e que tudo isto acabe", desabafa a mulher, enquanto aconchega dentro das suas mantas o bebé que adotou após a mãe ter morrido num desastre de automóvel, recorrendo à memória da guerra entre os mesmos protagonistas em 2006 e com a convicção de que "esta é ainda pior, com mais ataques e mais fortes".



Os deslocados à beira-mar, agora vizinhos de hotéis e apartamentos de luxo com panorâmicas de postal, fazem parte do estrato mais baixo de largos milhares de libaneses que se acomodam à nova condição, que não é igual para todos.