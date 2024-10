Bruce Springsteen declara o seu apoio a Kamala

Segundo o astro do rock, Harris tem uma “visão deste país que respeita e inclui todos, independentemente da classe, religião, raça, ponto de vista político ou identidade sexual”.

“Eles querem fazer a nossa economia crescer de uma forma que beneficie a todos, não apenas a alguns que, como eu, estão no topo”, afirmou, citado pela Reuters.

Já quanto a Donald Trump, o cantor, autor de hits como “Born in the U.S.A” e “Born to Run” diz tratar-se do “candidato à Presidência mais perigoso” que já viu.

Natural de Nova Jersey, o músico já ganhou 20 Grammys e um Oscar.

Kamala já conta com o apoio de vários nomes de Hollywood e outras celebridades, onde se incluem a atriz Meryl Streep, a cantora Taylor Swift e o comediante Chris Rock.