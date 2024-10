Seis mortos em novo ataque de Israel a Beirute

Israel voltou a bombardear o centro da capital libanesa Beirute ao início da madrugada de quinta-feira, matando pelo menos seis pessoas no dia em que as forças israelitas passaram pelas 24 horas mais mortíferas em um ano de conflito com o Hezbollah.

Israel anunciou ter levado a cabo um ataque aéreo preciso em Beirute. Testemunhas da Reuters relataram uma explosão massiva, e a agência cita uma fonte que aponta um edifício no bairro de Bachoura, perto do parlamento libanês, como o alvo do ataque.

Pelo menos seis pessoas morreram e sete ficaram feridas, segundo as autoridades de saúde do Líbano. Uma foto que circulava em grupos da aplicação WhatsApp, que a Reuters não conseguiu verificar de forma independente, mostrava um edifício severamente danificado, com o primeiro andar em chamas.

Três outros mísseis atingiram o subúrbio de Dahiyeh, a sul do centro de Beirute, onde Israel matou, na semana passada, o líder do Hezbollah, com fortes explosões a serem ouvidas.

Israel anunciou a morte de oito soldados em combates no sul do Líbano durante o dia de quarta-feira.