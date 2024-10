Plataforma X vale menos 80% desde de compra de Elon Musk

A rede social X (antigo Twitter) vale hoje cerca de menos de 80% desde que Elon Musk comprou a empresa a outubro de 2022.

O multimilionário procedeu a fazer várias alterações polémicas à plataforma, alterando o nome, adicionando um modelo de subscrição paga para ter mais privilégios e um sistema de monetização.

Desde que Elon Musk controla o X, houve um aumento substancial de discurso de ódio, contas de spam e pornografia na rede social.

Donald Trump voltou a ter uma conta ativa, depois da suspensão em 2021, na sequência do atentado no Capitólio norte-americano. Elon Musk é apoiante do antigo Presidente nas eleições deste novembro e admite ter um lugar numa eventual administração da Casa Branca.

Muitos anunciantes retiraram a sua publicidade da plataforma, na sequência destas mudanças.

Neste momento, estimativas colocam o valor do X em 9.4 mil milhões de dólares. Musk comprou a plataforma por 44 mil milhões.