Irão defende que é "um dever" apoiar "grupos de resistência" para libertar Palestina

E frisou que a Palestina e o Líbano estão "expostos à violência de um regime que não respeita os princípios dos direitos humanos nem as normas internacionais".

O governante garantiu que o Irão dará "uma resposta decisiva" a qualquer "agressão militar" por parte de Israel, mas reiterou que Teerão não procura um escalar as tensões.

"É o regime sionista que persegue os seus objetivos sinistros implicando outros países", argumentou.

Estas declarações de Massud Pezeshkian surgemdepois de a República Islâmica ter lançado, na terça-feira à noite, cerca de 200 mísseis em direção a Israel, no segundo ataque direto contra o seu inimigo declarado, após os ataques com mísseis e 'drones' (aeronaves não-tripuladas) em abril.

Pezeshkian sublinhou que o ataque a Israel "foi uma resposta à violação da soberania do Irão" no âmbito do assassinato em julho, em Teerão, do líder da ala política do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), Ismail Haniyeh.