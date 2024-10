Dois jornalistas belgas feridos em ataque israelita a Beirute

Dois jornalistas belgas do canal VTM ficaram feridos a noite passada enquanto cobriam um ataque aéreo israelita em Beirute, divulgou esta quinta-feira o meio de comunicação da Bélgica, sublinhando que ambos se encontram hospitalizados.

O jornalista de guerra Robin Ramaekers sofreu fraturas no rosto e o repórter de imagem Stijn De Smet ficou ferido numa perna, referiu o canal de televisão belga.

A equipa editorial do meio de comunicação conseguiu falar com os dois jornalistas por telefone, sublinhando que não correm perigo de morte, explicou um porta-voz do grupo DPG Media, proprietário da VTM e do jornal Het Laatste Nieuws, à agência de notícias AFP.

As circunstâncias exatas do incidente são ainda desconhecidas.

A DPG Media explicou que os dois jornalistas ficaram feridos "enquanto estavam a cobrir" um bombardeamento que atingiu o centro de Beirute durante à noite.

Um ataque israelita a um centro de ajuda do Hezbollah em Beirute fez seis mortos durante a noite de quarta-feira e hoje, depois de um dia marcado por combates terrestres no sul do Líbano, onde morreram oito soldados israelitas.

Israel realizou um total de 17 ataques em Beirute e nos seus subúrbios a sul entre a noite de quarta-feira e hoje, segundo a agência de notícias oficial libanesa NNA.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros belga garantiu que estava a acompanhar de perto a situação dos seus dois cidadãos feridos.

Existem atualmente cerca de 1.800 belgas no Líbano e as autoridades consulares da Bélgica estão dispostas a ajudar a repatriar aqueles que manifestarem o desejo de deixar o país, sublinhou também a diplomacia belga.