Borrell: em Gaza "estão enterrados milhares de corpos e o direito internacional"

O Alto Representante da União Europeia para os Assuntos Externos não tem dúvidas de que Israel já ultrapassou os limites do direito à defesa. Na Galiza, onde participa no Foro “La Toja”, juntamente com António Costa, Josep Borrell recorreu à imagem da destruição em Gaza, para dizer que estão ali enterrados milhares de palestinianos e o próprio Direito Internacional

E tal como já tinha feito na véspera , Josep Borrell saiu em defesa de António Guterres, recordando a Israel que a expressão antissemita contém demasiada dor, e não pode ser banalizada, como um insulto, como foi usada no ataque ao secretário-geral da ONU. Na quarta-feira, Israel declarou António Guterres persona non grata.

"Sim, tudo começou com os ataques terroristas do Hamas, que condenamos. Mas esses ataques, como disse o secretário-geral das Nações Unidas, não surgiram no vazio, e dizer isso não deveria ser usado contra ninguém. O insulto de antissemita não deveria ser banalizado. Essa palavra é demasiado grave, demasiado carregada de dor para ser aplicada a alguém, apenas por expressar uma opinião diferente da de um governo", disse Borrell.

"Por isso, devemos rejeitar os ataques ao secretário-geral das Nações Unidas, que é o único instrumento que temos para tentar garantir a paz no mundo", concluiu.

Josep Borrell, o ainda chefe da diplomacia europeia, recebeu esta quinta-feira, das mãos do rei de Espanha, o prémio Josep Piqué.

Ainda esta tarde, no Foro “La Toja”, António Costa – o presidente eleito do Conselho Europeu - participará num debate com dois antigos chefes do governo espanhol: Filipe Gonzalez e Mariano Rajoy.