O que é o Fattah-2, o míssil hipersónico que o Irão usou contra Israel?

Rodeado de mísseis balísticos, o Líder Supremo do Irão posa para a fotografia, na mesma altura em que Teerão anuncia ter dado mais um passo no desenvolvimento de armamento. Em novembro de 2023, o Irão apresentava o Fattah-2 — o percussor do Fattah-1, revelado ao mundo poucos meses antes, em junho de 2023.

A descrição era ambiciosa: o único míssil "capaz de penetrar em todos os escudos de defesa”, numa clara referência ao Iron Dome de Israel, considerado um dos mais impenetráveis sistemas de defesa antiaérea do mundo.

Esta terça-feira, as suas capacidades foram testadas. Quando o Irão lançou cerca de 180 mísseis balísticos sobre Israel — o segundo ataque de sempre na longa história de tensões entre as duas nações —, o Fattah terá sido um dos usados. A Guarda Revolucionária do Irão assim o garante e vídeos verificados pelo New York Times apontam no mesmo sentido.