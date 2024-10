Israel prepara "retaliação significativa" contra o Irão

Israel está a preparar "retaliação significativa" ao ataque desta terça-feira do Irão.

Segundo a "Axios", fontes da defesa israelita apontam que os alvos podem ser fábricas de produção de petróleo e outros locais estratégicos.

Ataques focados em debilitar a força aérea iraniana também são uma opção a ser equacionada.

O Governo do Irão confirmou esta quarta-feira o lançamento de 200 mísseis contra Israel num ataque lançado na noite de terça-feira, de acordo com a televisão estatal iraniana.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) tinham anunciado que o Irão tinha lançado cerca de 180 mísseis contra o território israelita, em retaliação pelos assassínios do líder do movimento islamita palestiniano Hamas, Ismail Haniyeh, do chefe do grupo xiita libanês Hezbollah, Hasan Nasrallah, e de um general iraniano.

De acordo com o exército israelita, a maioria dos mísseis foi intercetada com o apoio dos Estados Unidos, que já garantiu que vai coordenar com os israelitas a resposta a Teerão.