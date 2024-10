Guterres diz que é "óbvio" que condenou ataque do Irão após ser banido de Israel

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, reagiu esta quarta-feira às críticas de Israel sob a sua reação ao ataque do Irão, afirmando ter condenado implicitamente o regime iraniano numa declaração divulgada na noite de terça-feira.

"Tal como fiz em relação ao ataque iraniano de abril, e como deveria ter sido óbvio que fiz ontem [terça-feira] no contexto da condenação que expressei, condeno veementemente o ataque massivo com mísseis do Irão contra Israel", sublinhou Guterres durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU convocada para discutir a situação no Líbano.

MNE insta Israel a rever posição

O Ministério dos Negócios Estrangeiros reagiu através do X à decisão do Governo israelita de declarar o secretário-geral da ONU "personna non gratta", proibindo a sua entrada no país.

"O MNE lamenta profundamente a decisão do Governo de Israel de declarar o SG ONU @antonioguterres “persona non grata”", afirma uma publicação na conta oficial.