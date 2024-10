Furacão Helena matou mais de 160 pessoas nos EUA

O número de vítimas mortais do furacão Helene, que atingiu vários estados da costa Leste dos Estados Unidos da América (EUA) no final da semana passada, já subiu a 162 pessoas, de acordo com a "CNN". Centenas de pessoas continuam desaparecidas, e centenas de milhares ainda sofrem efeitos da passagem da tempestade, como a falta de serviços de eletricidade e de comunicação.

Segundo a "CNN", 162 pessoas morreram em seis estados diferentes: Carolina do Norte (73 mortos), Carolina do Sul (36 mortos), Geórgia (25 mortos), Flórida (17 mortos), Tennessee (9 mortos) e Virgínia (2 mortos). O número de vítimas mortais já faz deste o segundo furacão mais mortífero a atingir os estados continentais dos EUA nos últimos 50 anos - o mais mortífero foi o furacão Katrina, que matou 1.833 pessoas em 2005.

Apesar de não ter sido o primeiro estado a ser atingido pela tempestade, a Carolina do Norte é o que mais impactos sofreu. A região montanhosa no oeste do estado foi particularmente afetada pelo furacão - que já era apenas classificado como tempestade. O terreno elevado e ar mais frio da região provocou a queda de mais chuva, segundo a "Associated Press", afetando cidades construídas em vales.