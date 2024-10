Fotogaleria. Natal chegou mais cedo e por decreto na Venezuela

Já é Natal na Venezuela. Não, não se trata de um calendário alternativo: foi mesmo uma decisão do Presidente do país, Nicolás Maduro, que voltou a antecipar as festividades natalícias este ano para 1 de outubro.

A medida foi anunciada em setembro pelo próprio, como agradecimento aos cidadãos, num programa de televisão onde também celebrou a "paz" conseguida após os "ataques criminosos" contra o seu Governo.