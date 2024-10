Netanyahu "deve ser parado", frisa relatora da ONU para a Palestina

A relatora especial da ONU para a Palestina, Francesca Albanese, lamentou esta terça-feira a "impunidade" do primeiro-ministro israelita nos conflitos no Médio Oriente, defendendo que Benjamim Netanyahu "deve ser parado", apesar do apoio norte-americano e "braços cruzados" da Europa.

Em entrevista à agência Lusa por telefone, Albanese frisou antes de partir para Portugal, que visita a partir de quarta-feira, que a situação no Médio Oriente, sobretudo na Palestina e agora no Líbano, é "trágica" lamentando o apoio financeiro e militar dos EUA a Israel e a "ausência total" de uma Europa "que se mantém de braços cruzados".

"Se esta forma de conduzir a guerra - de usar de forma absurda bombardeamentos pesados e ataques militares desproporcionados que visam um militante e matam centenas de civis - for aceite, esta será a nova forma de conduzir as guerras. Agora, no Líbano, Israel está a aplicar o mesmo manual, dizendo que todos os libaneses que morreram são escudos humanos ou danos colaterais", acrescentou.

"É muito pior [a situação] do que eu esperava. Há seis meses, disse isso mesmo aos membros do Conselho dos Direitos do Homem [da ONU], avisei-os do risco. Mais, há quase 12 meses, no dia 14 de outubro [de 2023], afirmei que esta guerra em Gaza correria o risco de se transformar na maior limpeza étnica em massa de palestinianos, porque, sob o nevoeiro da guerra, Israel aproveita a oportunidade para deslocar palestinianos à força", argumentou.

Para Albanese, "os resultados estão à vista" e "os astros parecem estar alinhados para que isso aconteça".

Se Israel não for detido. Israel tem de ser travado. As hostilidades têm de parar e tem de ser imposto um cessar-fogo, bem como um embargo de armamento

Passados mais de 11 meses, prosseguiu, 90% da população foi deslocada à força, entre apelos a que os israelitas conquistem, reocupem e colonizem Gaza e aí se reinstalem.

"E as perspetivas são piores do que eu podia pensar, do que todos nós podíamos pensar, se Israel não for detido. Israel tem de ser travado. As hostilidades têm de parar e tem de ser imposto um cessar-fogo, bem como um embargo de armamento", frisou a responsável das Nações Unidas.

Israel "tem estado numa missão expansionista há 57 anos"



Sobre o primeiro-ministro israelita, Albanese lamentou a "impunidade" com que Netanyahu tem agido, desrespeitando as decisões do Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) e repudiando as resoluções da ONU, entre outros exemplos.

"Netanyahu tem sido particularmente agressivo no ataque contra os palestinianos, contra a ONU, contra tudo e todos os que se interpõem entre a sua ideia política ou ideologia para promover um Israel maior. [Netanyahu] tem um desdém pelo direito internacional", sustentou, defendendo que Telavive "tem estado numa missão expansionista há 57 anos", sendo essa "a maior causa da sua insegurança".