Milícias pró-Irão ameaçam atacar bases dos EUA no Iraque

As milícias armadas iraquianas pró-Irão ameaçaram esta terça-feira atacar bases e interesses dos Estados Unidos no Iraque, em caso de ataque ao Irão na sequência do lançamento de mísseis por Teerão contra Israel.

"Se os americanos se envolverem em ações hostis contra o Irão ou se o inimigo sionista utilizar o espaço aéreo iraquiano para bombardear o território iraniano, todas as bases e interesses americanos no Iraque e na região serão um alvo para nós", sublinhou o Comité de Coordenação da Resistência Iraquiana, que engloba as milícias pró-Irão mais poderosas do país.

Esta mensagem surgiu depois de o Presidente norte-americano, Joe Biden, ter ordenado às Forças Armadas norte-americanas que abatessem mísseis que o Irão lançou hoje contra Israel.

As tropas norte-americanas estão presentes no Iraque enquanto lideram a coligação antijihadista internacional e têm sido alvo de ataques de milícias pró-Irão, especialmente desde o início da guerra em Gaza, há quase um ano.