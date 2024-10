Jimmy Carter celebra 100 anos. É o primeiro Presidente dos EUA a chegar a centenário

O antigo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Jimmy Carter, celebra esta terça-feira o seu 100 .º aniversário. É o único Presidente a fazê-lo.

Já era o chefe de Estado norte-americano que mais tempo viveu, desde 2019, depois de ter ultrapassado os 94 anos.

É o único Presidente dos EUA a celebrar os 40 anos do fim do seu mandato em vida, o mais velho a estar presente na tomada de posse de um novo líder eleito no país.

O democrata foi o 39.º chefe de Estado do país, tendo liderado a Casa Branca entre 1977 e 1981. Apesar de não ter sido reeleito, Jimmy Carter continuou uma figura pública ativa, apoiando várias causas humanitárias, o que lhe valeu um Prémio Nobel da Paz, em 2002.

Hoje em dia, Jimmy Carter é das figuras políticas norte-americanas mais respeitadas dentro e fora do Partido Democrata.

O antigo Presidente casou com Rosalynn Smith em 1946 e o casal esteve junto até à morte da antiga primeira-dama, a 19 de novembro de 2023.

Desde fevereiro de 2023, Jimmy Carter encontra-se sob cuidados paliativos em casa, junto da família. Sabe-se que sofre de uma doença terminal, mas não os pormenores da mesma.

Quando morrer, o chefe de Estado será enterrado em frente a sua casa, onde vive desde 1961, em Plains, na Georgia.